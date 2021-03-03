Нью-Йорк, США, , 05:40 — REGNUM Выплатить около $2,18 млрд за нарушения патентных прав обязал компанию Intel федеральный суд западного округа штата Техас, сообщает 2 марта агентство Bloomberg.

В соответствии с решением суда, речь идёт о нарушении права компании VLSI Technology, которая ранее запатентовала технологии повышения быстродействия микропроцессоров.

Intel, в свою очередь, утверждала в суде, что технологии принадлежат ей и разработаны её сотрудниками. Отмечается, что решение суда пока не поступало в электронную базу.

В американской прессе такую крупную выплату уже назвали одной из крупнейших в истории США.

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