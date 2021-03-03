Тюмень, , 05:38 — REGNUM В Тюмени отказались от дорогостоящего строительства студенческого кампуса в логе реки Тюменки. Об этом со ссылкой на Главное управление строительства Тюменской области сообщает портал 72.ru.

«В настоящее время земельный участок с кадастровым номером 72:23:0216004:153 кому-либо не предоставлен, государственная собственность на него не разграничена», — подтвердили информацию ГУС в департаменте имущественных отношений.

Напомним, споры вокруг лога реки Тюменки продолжались в течение трёх лет, с момента, когда городские власти решили возвести там самый дорогостоящий в России студенческий кампус. Ради студгородка Тюменского госуниверситета, с земельного участка был снят охранный статус. На защиту лога встали экоактивисты, биологи, архитекторы, историки. Отмечалось, что из лога можно было сделать замечательное место отдыха для горожан. Архитекторы обратили внимание на сложный рельеф и подводные камни строительства на этом особенном участке. Вдобавок, представленный на суд тюменцев проект застройки лога Тюменки не прошёл госэкспертизу.

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