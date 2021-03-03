Новосибирск, , 05:36 — REGNUM С марта 2021 года началась онлайн-продажа билетов на скорый поезд Новокузнецк — Новосибирск. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД).

Уточняется, что купить билет можно на сайте ОАО «РЖД» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Приобрести билеты онлайн можно в вагоны первого, второго и третьего классов за десять суток до отправления.

Также, с марта график поезда пополнился ещё одним днём. Теперь помимо пятницы, субботы и воскресенья состав будет курсировать и по понедельникам.

«Спрос на поездки растёт, поэтому постепенно начинаем восстанавливать периодичность курсирования скорого поезда до уровня, который был до пандемии коронавируса», — прокомментировал генеральный директор АО «Кузбасс-пригород» Павел Кутловский.