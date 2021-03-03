Москва, , 05:40 — REGNUM В среду, 3 марта, в Москве будет облачно, местами небольшие осадки (мокрый снег, дождь), гололедица. Температура воздуха — 0… +2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В ночь на 4 марта в Москве облачно, небольшие осадки, гололедица. Температура воздуха — −1… +1 °C.

Ветер северо-западный, западный 5−10 м/с, на порывах до 15−17 м/с. Атмосферное давление 746 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — −2… +3 °C днём и −3… +2 °C ночью.

В четверг, 4 марта, днём в столице ожидается +2… +4 °C, снег, мокрый снег, гололедица. По области −1… +4 °C. Ночью в регионе ожидается −8… −3 °C, местами небольшой снег.

Как сообщало ИА REGNUM, повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлен в столице России и в Подмосковье до 4 марта.

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