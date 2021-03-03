Вена, , 05:29 — REGNUM Приговор журналистке Екатерине Борисевич, вынесенный накануне в Минске, раскритиковала 2 марта представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру.

Она назвала решение «новым ударом по свободе СМИ» в Белоруссии.

«Это еще один удар по свободе СМИ в Беларуси. Не должно быть уголовного преследования за предоставление информации, представляющей законный общественный интерес», — написала Рибейру на своей странице в Twitter.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что приговор по резонансному уголовному делу о разглашении врачебной тайны в отношении журналистки портала tut. by Екатерины Борисевич вынес суд Московского района города Минска. Её приговорили к шести месяцам лишения свободы и штрафу в 100 базовых величин ($1,2 тыс.). Наказание получил и передавший сведения врач минской больницы скорой медицинской помощи Артём Сорокин.

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