Кемерово, , 05:28 — REGNUM В ближайшее время 13 произведений из собрания Новокузнецкого художественного музея отправятся в Новую Третьяковку на выставку с рабочим названием «Даешь Кузбасс». Об этом сообщилоуправление культуры администрации города.

Уточняется, что экспозиция посвящена трудовому подвигу и приурочена к 300-летию Кузбасса.

«Чтобы картины-путешественники отправились на выставку в лучшем виде в Новокузнецкий художественный музей из Томска приехала специалист высшей категории — реставратор Наталья Добрынина, — уточняет управление. — На восстановление четырёх живописных холстов отводится всего четыре дня».

В состав экспозиции вошли работы кузбасских художников периода 30−60-х годов XX века. В том числе, картина Алексея Гландина «Трудовые люди Кузбасса». Выставка откроется 1 апреля.