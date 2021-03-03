Гонконг, Китай, , 05:28 — REGNUM Первый случай смерти пациента после вакцинации против коронавирусной инфекции зафиксирован в Гонконге, сообщает газета The Standart со ссылкой на местный департамент здравоохранения.

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Сообщается, что 63-летний мужчина страдал от хронического диабета и бронхита. Ему 26 февраля ввели первую дозу вакцины CoronaVac, однако уже спустя два дня мужчина скончался от проблем с дыханием. В ведомстве добавили, что пока нет точных подтверждений, что смерть была вызвана препаратом. В настоящее время по этому случаю ведется расследование.

Напомним, в Гонконге массовая вакцинация населения началась 26 февраля. Жителей автономии прививают китайским препаратом CoronaVac. Также в Гонконге жителей будут прививать препаратом от BioNTech.