Вашингтон, , 05:26 — REGNUM Актом внутреннего терроризма является произошедший 6 января штурм здания Конгресса США. Об этом заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей 2 марта в ходе выступления на слушаниях в юридическом комитете американского Сената.

По его словам, именно так оценивает указанное событие руководство этой правоохранительной структуры. Рей отметил, что к случившемуся недопустимо проявлять «толерантное отношение», поскольку оно стало бы насмешкой над верховенством права в США.

Глава управления также рассказал, что в результате расследования штурма арестовано более 300 человек. Он добавил, что ФБР намерено завершить до конца расследование по этому делу.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о создании независимой комиссии по расследованию беспорядков в Вашингтоне и штурма Капитолия 6 января.

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