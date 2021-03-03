Токио, , 05:30 — REGNUM В Японии из-за угрозы распространения новых штаммов коронавируса ужесточат правила въезда из 13 стран. Об этом 3 марта сообщает телеканал NHK.

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Под новые ограничительные меры, вводимые властями Японии с 5 марта, попадают граждане Австрии, Бельгии, Бразилии, Германии, Дании, Италии, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Словакии, Швейцарии, Швеции и Франции. Все прибывающие из этих стран должны будут дополнительно находиться в специализированных карантинных учреждениях в течение трёх суток после въезда. После этого срока они обязаны сдать тест на SARS-CoV-2 и при отрицательном результате провести ещё две недели в самоизоляции дома.

В Японии с 28 декабря действует запрет на выдачу новых виз и въезд в страну для всех иностранцев, введённый в связи с обнаружением в Великобритании нового штамма коронавируса. По действующим правилам, в страну в настоящее время могут въехать только японские граждане и иностранцы, постоянно проживающие в Японии и имеющие долгосрочные визы. Они обязаны иметь документ о наличии отрицательного теста на COVID-19 и второй тест пройти уже в аэропорту после прилёта. Для них также является обязательным прохождение дома 14-дневного карантина.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии планируют и после 7 марта, даты полной отмены режима чрезвычайной ситуации (ЧС), сохранить запрет на выдачу новых въездных виз всем иностранцам.

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