Женева, Швейцария, , 05:19 — REGNUM Число заболевших COVID-19 в мире на минувшей неделе на 7% превысило данные предшествующих семи дней, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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«На прошлой неделе поступили сообщения о более 2,6 млн новых случаев заражения, что на 7% больше по сравнению с предшествующей неделей», — отмечают в организации.

Вместе с тем, число летальных исходов снизилось за неделю на 6%, до 66,5 тыс. случаев по всеми миру.

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Отмечается, что особенно сильный рост заболеваемости произошёл в Восточном Средиземноморье (на 14%), Европе (на 9%), Юго-Восточной Азии (на 9%) — по классификации регионов ВОЗ. «Лидерами» среди стран по показателю заразившихся по-прежнему остаются США, Бразилия и Франция.

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