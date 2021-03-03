Якутск, , 05:20 — REGNUM Из Якутии до Приморья в скором времени запустят скорый поезд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве республики.

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Поезд будет отправляться со станции Нижний Бестях до Владивостока. Проект реализуют РЖД и «Железные дороги Якутии».

На данный момент у Якутии нет прямого железнодорожного сообщения с Приморьем. Пассажирам приходится добираться до столицы Дальнего Востока с пересадкой в Благовещенске или Хабаровске.

Время в пути из Нижнего Бестяха до Владивостока — 2,5 суток. Цена билета в одну сторону в купе — от 7 тыс. рублей, в плацкартном вагоне — от 4,5 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года жители Нижегородской области смогут добираться до курортной зоны на Северном Кавказе без пересадок.