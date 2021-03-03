Новосибирск, , 05:07 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сегодня, 3 марта, встретится с чрезвычайным и полномочным послом Таджикистана в Российской Федерации Имомуддином Сатторовым. Они обсудят перспективы сотрудничества в различных областях, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

В мероприятии также будут участвовать генеральный консул Таджикистана в Новосибирске Ятим Давлатходжа, атташе посольства Таджикистана в РФ Бехруз Тураев, представитель министерства внутренних дел Таджикистана в России Абдусаттор Фаттозода, руководитель представительства министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в РФ Зоир Мирзозода.

Новосибирск представят первый заместитель мэра Геннадий Захаров, председатель комитета по международному сотрудничеству города Евгений Молин, начальник управления общественных связей Игорь Щукин, заместитель начальника управления международных связей администрации губернатора Новосибирской области и правительства региона Наталья Жукова.

Совещание запланировано на 11:00 (время местное).

Отметим, что генеральное консульство Таджикистана открыто в Новосибирске в июле 2016 года. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, на территории Новосибирской области проживает 10 054 таджика (граждане РФ), зарегистрированы 37 совместных российско-таджикских предприятия.