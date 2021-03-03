Нью-Йорк, США, , 05:19 — REGNUM Губернатора штата Нью-Йорк (США) Эндрю Куомо законодатели штата планируют лишить права единолично вводить или отменять меры, связанные с пандемией коронавируса. Об этом 2 марта сообщает телекомпания NBC.

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Это право было дано губернатору в марте 2020 года, когда в штате резко обострилась ситуация с COVID-19. Теперь, на фоне ряда скандалов с участием Куомо и улучшения ситуации с пандемией, законодатели штата договорились лишить его прерогатив предпринимать меры по борьбе с коронавирусом без согласования с ними.

«Думаю, все понимают, как дела обстоят сейчас по сравнению с прошлым мартом… Нам по-прежнему нельзя медлить с принятием мер, но также необходимо начать подвергать их усиленным проверкам и контролю», — прокомментировала решение лидер демократического большинства в верхней палате заксобрания штата Андреа Стюарт-Казинс.

По оценкам телекомпании, эта инициатива на голосовании 5 марта получит одобрение обеими палатами заксобрания, контролируемого демократами.

Напомним, что ранее в сексуальных домогательствах Куомо обвинила уже третья женщина. Первые две — Линдси Бойлан и Шарлотта Беннет — являются его бывшими сотрудницами.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральное бюро расследований и прокуратура США в Бруклине начали расследование в отношении администрации губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, которую подозревают в сокрытии информации о реальном числе смертей постояльцев домов престарелых от COVID-19.

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