Москва, , 05:01 — REGNUM В российском министерстве внутренних дел (МВД) отказались от идеи хранить отпечатки пальцев жителей России до достижения ими возраста 100 лет. Об этом 3 марта сообщил осведомлённый источник в правоохранительных органах.

«Законопроект <…> прошел независимую антикоррупционную экспертизу, но МВД отказалось от дальнейшей его разработки, их законопроект рассматриваться не будет», — цитирует ТАСС собеседника.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МВД России предложило увеличить срок хранения отпечатков пальцев граждан России до момента их смерти либо до достижения возраста 100 лет. Соответствующие изменения ведомство планировало внести в закон «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации».

Сегодня дактилоскопия граждан хранится до достижения ими 80-летнего возраста.

Официального комментария от ведомства на эту тему пока не поступало.

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