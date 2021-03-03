Новосибирск, , 04:59 — REGNUM В Новосибирске с начала зимнего сезона с магистралей и улиц вывезено 1 276 147 куб. метров снега. Об этом сообщает мэрия города.

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«Специалисты городских дорожных служб обращаются к автовладельцам с просьбой воздержаться от парковки своих транспортных средств на данных участках улиц на время уборочных работ, — говорится на сайте городской администрации. — График выхода снегоуборочной техники может корректироваться в зависимости от погодных условий».

В то же время, новосибирцы продолжают жаловаться на плохую уборку города от снега. В социальных сетях ежедневно появляются публикации о застрявших в снегу автомобилях, авариях на нечищеных дорогах и заваленных снегом тротуарах.

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