Благовещенск, , 04:53 — REGNUM Компания «Восток Золото» из Амурской области получила банкротный иск от налоговой службы. Дело к производству принято и его начнут рассматривать 30 марта 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление управления ФНС по Амурской области поступило в суд 1 марта 2021 года. 2 марта судья арбитража Амурской области Кравцов принял его к производству, назначив заседание на 30 марта. В качестве третьих лиц в дело приглашены директор предприятия, фонд социального страхования региона, ПФР РФ в лице филиала и управление Росреестра по Амурской области. Арбитражного управляющего предлагается выбрать из числа участников ассоциации «Межрегиональная саморегултруемая организация арбитражных управляющих «Содействие». Сумма долга по налогам, послужившая основанием для обращения в суд, — 5 457 152,47 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик учреждена в апреле 2019 года для добычи руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы). Её уставный капитал — 10 тыс. рублей, директор и владелец — Арман Колян.

Напомним, также налоговая служба, но уже другого региона, в начале марта 2021 года обратилась с банкротным иском к другой золотодобывающей компании — АО «Ямалзолото», которое владеет двумя месторождениями золота и серебра.