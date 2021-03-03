Петропавловск-Камчатский, , 04:50 — REGNUM На Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношений директора предприятия, которое занималось расчисткой и уборкой снега с межквартальных проездов Петропавловска-Камчатского. Его обвиняют в нарушении правил безопасности при уборке снега, повлекшие по неосторожности смерть малолетнего мальчика, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодные аномалии охватили Россию и мир: что происходит – трансляция»

Читайте также: В Приамурье снегоуборочная техника наехала на ребёнка

Следствием установлено, что водитель автобуса, двигаясь по улице Индустриальная в Петропавловске-Камчатском, не заметил девятилетнего ребёнка из-за трёхметрового сугроба, который образовался в результате ненадлежащей уборки снега. Огромный снежный вал закрывал обзор дороги для пешеходов и водителей. Автобус сбил мальчика. От полученных травм ребёнок скончался на месте.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Зее Амурской области водитель снегоуборочной техники наехал на семилетнюю девочку. По данному факту возбуждено уголовное дело.