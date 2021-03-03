Новосибирск, , 04:49 — REGNUM Новосибирские следователи начали доследственную проверку по сообщению о мошеннических действиях в отношении ветерана. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, в которой сообщается о том, что пенсионер из Новосибирской области, ветеран двух войн в Чечне, несколько месяцев не получает пенсию, — уточнили в ведомстве. — Как указано в СМИ, несколько лет назад, находясь в Москве, в общественном транспорте мужчина потерял паспорт. Об указанном факте он незамедлительно сообщил в правоохранительные органы. Тем не менее, на него был оформлен кредит без его ведома на сумму 500 тысяч рублей. В настоящее время ветерану перестали выплачивать пенсию из-за того, что с его карты деньги списываются в счёт задолженности по кредитам».