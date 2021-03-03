Сеул, , 04:47 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 444 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 426 случаев связаны с распространением инфекции, остальные зараженные прибыли в республику из-за рубежа. Отмечается, что впервые за четыре дня подряд в Южной Корее выявили более 400 инфицированных за одни сутки. Центр связывает рост заболеваемости с выявлением нового очага COVID-19 в 40 километрах от Сеула.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 90 816. Также за минувшие сутки в стране скончались еще шесть пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея жертвами осложнений COVID-19 стали 1612 человек.