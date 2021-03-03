Якутск, , 04:53 — REGNUM В Якутии весна началась с крепких морозов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные синоптиков.

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В десяти населённых пунктах Якутии 3 марта отмечается температура воздуха — 45 градусов и ниже. Самый холодный день в Хабардино Мирнинского района — до — 53. Чуть теплее в Джалинде — 49, в Саскылах — 46 °C. В арктических районах до — 47 градусов.

В столице Якутии осадков не ожидается, воздух днём прогреется до — 28.

Как сообщало ИА REGNUM, рекордное для первых чисел марта потепление зафиксировано на западе и северо-западе России.