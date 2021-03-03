Редмонд, США, 3 марта 2021, 04:44 — REGNUM Источником новой хакерской атаки на американские ведомства стала «поддерживаемая государством» группа из Китая, заявили в компании Microsoft после исследования уязвимостей в локальной версии Microsoft Exchange Server.
Речь идёт о так называемой «уязвимости нулевого дня», которая позволяет злоумышленникам использовать баг в программе, чтобы скрытно осуществлять вредоносные действия. Эксперты Microsoft назвали китайских хакеров группой Hafnium.
«Недавно Hafnium участвовала в ряде атак с использованием ранее неизвестных уязвимостей, нацеленных на локальное программное обеспечение Exchange Server», — говорится в распространённом сообщении.
По информации американской компании, атаки проводились в три этапа, конечным результатом которых стало управление взломанным сервером и похищение необходимой информации.
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