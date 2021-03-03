Новосибирск, , 04:40 — REGNUM Ленинский районный суд Новосибирска рассмотрел гражданское дело по иску о возложении обязанности ликвидировать несанкционированную свалку. Речь идёт о земельном участке, расположенном в Боровском сельсовете Новосибирского района Новосибирской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В обоснование иска указано, что прокуратура проверила соблюдения законодательства при обращении с твёрдыми коммунальными отходами. Установлено, что на указанном земельном участке находится несанкционированная свалка, состоящая из ТКО, крупногабаритного мусора и строительных отходов общей площадью не менее пяти тысяч кв.м. По словам истца, наличие несанкционированных свалок на территории муниципального образования негативно сказывается на состоянии окружающей среды и может вызвать возникновение опасных заболеваний среди населения. Истец просил ликвидировать несанкционированную свалку.

«Решением суда исковые требования удовлетворены частично, на администрацию Новосибирского района Новосибирской области возложена обязанность по ликвидации несанкционированной свалки твёрдых отходов и мусора на земельном участке, установлен срок для добровольного исполнения решения суда — шесть месяцев со дня вступления решения в законную силу», — говорится на сайте суда.

Отметим, что решение ещё не вступило в законную силу, представителем администрации Новосибирского района подана апелляционная жалоба.