Благовещенск, , 04:38 — REGNUM В Зее Амурской области водитель снегоуборочной техники наехал на семилетнюю девочку. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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Наезд на ребёнка произошёл при расчистке тротуара от снега. Девочка с травмами находится в реанимации.

Следователи проводят комплекс действий для установления обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке вечером 2 марта на 21 этаже в квартире дома по ул. Нейбута, 6 случился пожар, в огне погибли от угарного газа двое детей.