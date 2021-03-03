Вашингтон, , 04:45 — REGNUM Президент США Джо Байден отозвал кандидатуру Ниры Тэнден на пост руководителя административно-бюджетного управления Белого Дома. Об этом говорится в распространённом 2 марта заявлении Байдена.

«Я принял просьбу Ниры Тэнден снять её кандидатуру», — заявил Байден, отметив, что надеется на совместную работу с Тэнден в какой-либо другой роли.

После того как идея назначения Тэнден на этот пост была подвергнута критике рядом американских законодателей, она обратилась с письмом к Байдену с просьбой снять её кандидатуру.

«К сожалению, сейчас кажется очевидным, что нет дальнейших перспектив, чтобы получить утверждение. Я не хочу, чтобы продолжающееся рассмотрение моей кандидатуры отвлекало вас от других ваших приоритетов», — говорится в письме Тэнден, которое приводит пресс-служба Белого Дома.

Тэнден, имеющая индийские корни, могла оказаться первой небелой главой бюджетного управления в истории США. В период президентской гонки в 2016 году она была советницей Хиллари Клинтон.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент США Камала Харрис 2 марта привела к присяге нового министра образования Мигеля Кардону.

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