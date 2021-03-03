Киев, , 04:32 — REGNUM Киевские власти намерены создать лабораторию, которая позволит учёным определять штаммы коронавируса в пределах Украины, без необходимости передачи образцов за границу. Об этом 2 марта сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24».

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«Пока такой лаборатории нет, мы отправляем образцы за рубеж, в частности, в немецкую клинику Charite были доставлены 200 образцов», — сказал он.

Сроки создания лаборатории Степанов уточнять не стал.

Он добавил, что исследованные до настоящего времени образцы подтвердили, что на Украине циркулирует «сугубо европейский» штамм коронавируса — итальянский и испанский — но мутировавшего британского из ЮАР в стране нет.

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