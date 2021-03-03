Новосибирск, , 04:32 — REGNUM Председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Пармон прокомментировал итоги поездки министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова в Новосибирске. По словам Пармона, приезд Фалькова получился очень продуктивным для всех региональных отделений Академии наук.

Напомним, Валерий Фальков побывал с рабочей поездкой в столице Сибири 26 февраля.

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«Первый вопрос, который рассматривался на Совете директоров и далее на встрече Валерия Николаевича с научной молодёжью, был посвящён очень злободневной теме — гарантированному уровню заработной платы, прежде всего, для младшего научного персонала. Когда молодежь определяет, куда идти после обучения в вузе, первым ориентиром служит как раз заработная плата, которую можно гарантированно получить сейчас, и далее — карьерные перспективы. То есть, младший научный сотрудник должен чувствовать для себя реальную возможность выйти «в генералы» науки», — отметил Валентин Пармон. Его слова приводятся на сайте «Академгородок 2.0».

По его мнению, для стабилизации молодёжи в российской науке необходимо наличие пяти важных факторов: интересная работа, современное оборудование, доступное жильё, достойная заработная плата и комфортная социальная среда.

«Без этих пяти факторов мы будем терять молодежь. Валерий Николаевич Фальков сам «из регионов», поэтому, думаю, все эти вопросы прекрасно понимает. Хотелось бы надеяться, что мы будем партнёрами в реализации оптимальных решений по этим направлениям», — подчеркнул он.

Пармон также надеется, что этими вопросами будет заниматься комиссия Государственного совета Российской Федерации по направлению «Наука».