Тирана, , 04:27 — REGNUM Правительство Албании работает над созданием паспортов вакцинированных от COVID-19, заявил премьер-министра страны Эди Рама в ходе пресс-конференции.

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«Албания заинтересована в открытии границ на туристический сезон и для борьбы с распространением вируса будет опираться не на карантин, а на вакцинацию», — заявил он.

Рама отметил, что паспорта вакцинированных в Албании введут на случай, если другие страны будут требовать документ при въезде. Таким образом, правительство пытается дать возможность гражданам выезжать в другие государства.

По последним данным, в Албании с начала пандемии выявили 108 823 случая заражения коронавирусом нового типа. Уже 71 173 пациента выписаны из медучреждений с выздоровлением, еще 1835 скончались от осложнений COVID-19.