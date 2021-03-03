Вашингтон, , 04:22 — REGNUM Властям Соединённых Штатов потребуется примерно три месяца, чтобы создать достаточный запас вакцин против COVID-19 для всех взрослых жителей страны, заявил 2 марта президент США Джо Байден на брифинге в Белом доме.

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«Сейчас мы находимся на пути к тому, чтобы к концу мая иметь достаточное количество вакцин для каждого взрослого человека в Америке», — объяснил американский лидер.

По его словам, названный срок является опережающим, поскольку ещё три недели назад власти США прогнозировали обеспечить население вакцинами к июлю текущего года.

В то же время Байден отметил, что не знает, когда США вернутся к «нормальной» жизни. Он выразил надежду на то, что это произойдет «в следующем году или еще раньше».

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