Новосибирск, , 04:19 — REGNUM В Новосибирске разработан дизайн-проект благоустройства Первомайского сквера. Об этом сообщается на сайте «Переходи на зелёный Новосибирск».

Власти пригласили новосибирцев обсудить проект развития сквера в центре города.

«Первомайский сквер заложен в 1935 году. Проект благоустройства касается только восстановления его первоначального замысла, основные маршруты будут сохранены», — говорится в сообщении.

Онлайн-обсуждение пройдет со 2 по 16 марта 2021 года.