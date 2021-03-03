Богота, , 04:11 — REGNUM Общее число подтвержденных летальных исходов от осложнений при заболевании COVID-19 в Колумбии достигло 59 972. Об этом 2 марта сообщило на своей странице в Twitter колумбийское министерство здравоохранения.

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За истекшие сутки в стране по этой причине умерли 106 пациентов. Кроме того, за указанный промежуток времени в Колумбии выявили 4339 новых случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2.

Всего в республике было зарегистрировано 2 259 599 подобных фактов. При этом 2 156 057 пациентов уже выздоровели и сняты с учета медслужб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Колумбии продлили до 31 мая действие режима чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в связи с распространением коронавируса.

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