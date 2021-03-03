Владивосток, , 04:12 — REGNUM Команды детского технопарка «Кванториум» из Владивостока вышли в финал всероссийского конкурса «Первый элемент». Участники представили на суд жюри модели гоночных автомобилей, работающих на водороде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Школьники с сентября собирали свои модели гоночных радиоуправляемых автомобилей масштаба 1:10. Команда «Runners» представила полноприводную дрифтовую модель с карбоновой рамой и основными деталями ходовой части, подвесками из алюминия. Команда «Прогрессия» сделала классическую заднеприводную модель масштаба 1:10, также работающую на водороде.

Обе команды были выбраны оргкомитетом для участия в финале гонок «Первый элемент», который состоится с 21 по 25 апреля в Анапе на базе Всероссийского детского центра «Смена».

Также в финал конкурса прошли 35 команд из различных регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв 2 марта посетил детский технопарк «Кванториум» и пообщался со школьниками, которые там занимаются.