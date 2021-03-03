Тверь, , 04:13 — REGNUM Военно-научная конференция «Перспективы развития воздушно-космической обороны» прошла в Твери в Военной академии воздушно-космической обороны (ВКО) имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба Воздушно-космических сил (ВКС) на сайте Минобороны РФ.

В работе конференции приняли участие представители более 40 организаций Минобороны РФ и предприятий оборонно-промышленного комплекса, главного командования ВКС, командования войск ПВО и ПРО, Военно-научного комитета ВС РФ. А также руководство объединений и соединений ВКС, преподаватели и научные работники вузов и научно-исследовательских организаций.

Руководил конференцией командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО), заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов.

«В процессе работы были рассмотрены важные вопросы строительства системы воздушно-космической обороны Российской Федерации, совершенствования группировок войск (сил), форм и способов их применения, развития технической основы ВКО», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны России в 2021 году проведёт крупномасштабные океанские учения в дальней морской зоне.

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