Пекин, , 04:01 — REGNUM Средний рукав проекта отделения воды «Юг-Север» передал более 22 млрд кубометров воды Пекину, Тяньцзиню и провинции Хэбэй, сообщает 2 марта агентство Синьхуа.

Более чем по 6 млрд кубометров воды было передано городам центрального подчинения Пекину и Тяньзиню, в то время как провинция Хэбэй получила 10 млрд кубометров, согласно официальным данным.

Мегапроект водоотведения принес прямую выгоду более чем 14 млн жителей Пекина, обеспечивая безопасность столицы. Проект также способствовал улучшению экологической обстановки в Хэбэе, направив 3 млрд кубометров воды в более чем 20 рек региона.

Средний рукав проекта начинается от водохранилища Даньцзянкоу в центральной китайской провинции Хубэй, проходит через провинции Хэнань и Хэбэй, прежде чем добраться до Пекина и Тяньцзиня. Он начал подавать воду 12 декабря 2014 года.

Маршрут обеспечивает надежную гарантию освобождения Пекина от функций, несущественных для его роли национальной столицы, а также продвижения скоординированного развития региона Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй и содействия строительству Нового района Сюнань и нового Пекинского субцентра.