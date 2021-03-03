Владивосток, , 03:57 — REGNUM Во Владивостоке вечером 2 марта на 21 этаже в квартире дома по ул. Нейбута, 6 случился пожар, в огне погибли от угарного газа двое детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры.

Читайте также: В результате пожара в подмосковном Подольске погиб трехлетний ребенок

Всего в доме 25 этажей. Огонь частично захватил квартиру, а дым от пожара распространился на весь подъезд.

По информации спасателей, пожар был локализован за полчаса, а вот полностью потушен через два часа. Общая площадь горения составила 30 кв. метров.

Был задействован 71 человек личного состава и 19 единиц техники.

Из отрезанных дымом квартир эвакуировали десять человек, спасено 14 человек при помощи спасустройств по лестничным маршам, из них четыре ребёнка. Дети переданы врачам скорой помощи.

Прокуратура Ленинского района Владивостока организовала проверку. Устанавливаются обстоятельства и причины трагедии.

В соцсетях очевидцы пишут, что погибшим девочке было четыре года и девять лет — мальчику. Они скончались в машине скорой помощи.

Также отмечается, что пожарная техника не могла проехать к подъезду из-за припаркованных автомобилей.

Предварительно известно, что отец детей в момент пожара был не дома, а мать — в роддоме.

Как сообщало ИА REGNUM, доследственную проверку по факту смерти трехлетней девочки в больнице в подмосковном Подольске, куда ее доставили после пожара в квартире, где она находилась без присмотра взрослых, начали следователи.