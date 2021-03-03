Рим, , 03:50 — REGNUM Первый для Италии случай заражения нигерийским штаммом коронавируса SARS-CoV-2 зарегистрировали в городе Брешиа. Об этом заявил глава Итальянского общества вирусологов Арнальдо Карузо, 2 марта сообщает агентство ANSA.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

По его словам, эта разновидность вируса имеет мутации, которые, как считают ученые, могут иметь устойчивость к существующим вакцинам от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля в Канаде был выявлен первый для страны факт заражения штаммом коронавируса из Нигерии.

27 февраля специалисты миланского госпиталя Сакко выделили итальянский штамм коронавируса.

Читайте также: Итальянские исследователи заявили о выделении штамма коронавируса