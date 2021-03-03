Пекин, , 03:46 — REGNUM Китай планирует запустить на орбиту новый спутник, оснащенный системой обнаружения и определения дальности с помощью света (лидаром) для мониторинга содержания углекислого газа в атмосферу, сообщает 2 марта агентство Синьхуа.

Первый в мире спутник активного распознавания CO2 в атмосфере при помощи лидара будет готов к запуску в июле, сообщил главный исследователь Национального спутникового метеорологического центра КНР Чжан Синъин.

Китай запустил на орбиту три спутника мониторинга содержания углекислого газа в атмосфере с 2016 года. Все они оснащены пассивным оптическим оборудования удаленного зондирования, отметил Чжан.

«Применение таких спутников принесет пользу не только Китаю, но и всему миру, поскольку они обеспечивают технологическую поддержку для защиты нашей родной планеты», — сказал Чжан.

Ожидается, что группировка метеорологических спутников для мониторинга CO2 будет построена в течение 14-го пятилетнего плана Китая (2021−2025) на фоне усилий страны по достижению пика выбросов CO2 до 2030 года и переходу к углеродной нейтральности до 2060 года.