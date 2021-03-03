Вашингтон, , 03:47 — REGNUM Министерство торговли США определило размеры антидемпинговых пошлин на ввоз в страну листового алюминия из 16 стран, в частности, пошлинами до 242,8% будет облагаться «крылатый» металл из Германии. Об этом 2 марта сообщает агентство Reuters.

В отношении 18 стран было проведено расследование с целью установить необходимость введения на ввозимый в США листовой алюминий антидемпинговых пошлин. По его результатам Минторг определил размеры дополнительных пошлин для 16 стран. Дополнительные ограничительные меры не затронули Южную Корею и Грецию.

Отмечается, что листовой алюминий из Германии при ввозе в США будет облагаться пошлинами, размер которых может достигать 242,8%. На металл из Бахрейна пошлины составят 83%.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден аннулировал распоряжение бывшего главы Белого дома Дональда Трампа о прекращении действия в США с 3 февраля ввозных пошлин на алюминий из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ).

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