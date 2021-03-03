Вашингтон, , 03:44 — REGNUM Власти американских штатов поторопились отменять введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции ограничений, заявил старший советник рабочей группы при Белом доме США по борьбе с COVID-19 Энди Славитт в эфире телеканала CNN.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

«Я надеюсь, что компании, общественность, жители Техаса, мэры, главы округов пересмотрят это. Я надеюсь, что губернатор пересмотрит это решение», — заявил он.

Славитт также раскритиковал отмену масочного режима. По его мнению, ношение медицинских масок «спасает жизни». При этом, утверждает Славитт, масочный режим не влияет на работу экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор американского штата Техас Грег Эббот отменил обязательный масочный режим в регионе, а также снял ограничения на число людей, одновременно присутствующих в одном месте. Также обязательное ношение масок отменили в штате Миссисипи.

Читайте ранее в этом сюжете: В штате Техас решили отменить масочный режим