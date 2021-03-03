Пекин, , 03:34 — REGNUM Военные отношения между Россией и Китаем являются ярким пятном и важной силой поддержки стратегического сотрудничества между странами, но не военным союзом, заявили 1 марта в Министерстве обороны КНР.

Министерство сделало соответствующие заявления, отвечая на вопрос касательно утверждений некоторых экспертов и ученых, которые считаю, что Россия может стремиться создать военный союз с Китаем для отражения угрозы со стороны НАТО.

Китайско-российское всестороннее сотрудничество и партнерство в новую эру является моделью для новых международных отношений, основанных на взаимном уважении, равенстве и справедливости, а также взаимовыгодном сотрудничестве, сообщили в ведомстве.

Это абсолютно отличается от военных альянсов между другими странами. Китай и Россия придерживаются принципам не вхождения в альянсы и не конфронтации против третьих стран.