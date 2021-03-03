Тегеран, , 09:40 — REGNUM 2 марта вице-президент Ирана по вопросам науки и техники Сурена Саттари на встрече с министром промышленности Сирии подчеркнул необходимость дальнейшего расширения технологического сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

На встрече с Зиядом Саббагом в Дамаске Саттари заявил, что Иран является одним из крупнейших производителей нефти и природного газа, но в последние семь лет сосредоточился на экономике, основанной на знаниях, чтобы избежать зависимости от нефти. Он пригласил Саббага посетить Иран, чтобы ознакомиться с технологиями и инновациями в этой стране.

Приветствуя использование иранских технологий в Сирии, Саббаг выразил надежду, что достижения иранской инновационной молодежи будут использованы в арабской стране.

На отдельной встрече с другим сирийским чиновником министром высшего образования Басамом Баширом Ибрагимом Саттари заявил, что крупнейшими стартапами региона в области нанотехнологий, биотехнологий, информационных технологий, связи и аэрокосмической промышленности являются иранские, продажи которых перевалили за 12 миллиардов долларов в год.

Он отметил, что в Иране насчитывается 50 научно-технических парков, 10 000 стартапов и более 50 000 наукоемких компаний, подчеркнув, что страна имеет собственное лабораторное и медицинское оборудование, а также 98 процентов лекарств.

Ибрагим поблагодарил Иран за то, что он поддержал Сирию в 10-летней войне, отметив, что сначала Исламская Республика, а затем и Россия поддержали сирийцев в нормализации жизни и экономических условий.