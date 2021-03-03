Салехард, , 03:27 — REGNUM В арбитраж Ямало-Ненецкого автономного округа от налоговой службы поступил банкротный иск, адресованный золотодобывающей компании — АО «Ямалзолото». Дело к производству пока не принято, передаёт ИА REGNUM.

Золото Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск от Федеральной налоговой службы подан 2 марта 2021 года. Сумма заявленного долга, послужившего основанием для обращения в суд — 20 838 364,11 рубля. В качестве арбитражного управляющего для компании предлагается член ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа». Третьими лицами в дело приглашены управление службы судебных приставов, управление по вопросам миграции округа, межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по ЯНАО и управление Росреестра.

На сайте компании-ответчика уточняется, что она — владелец двух месторождений золота и серебра в ЯНАО. Среди разрабатываемых — месторождение золота «Петропавловское».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года надзорное ведомство сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении руководства золотодобывающей компании, которому вменялось сокрытие налогов на сумму 23 млн рублей.