Пекин, , 03:26 — REGNUM Более 5 млн жителей Пекина получили прививку от COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

Из общего числа вакцинированных, 2,64 млн человек получили уже две дозы вакцины, сообщили в муниципальном правительстве. Пекин с 1 января завершил вакцинацию от COVID-19 ключевых групп, таких как пограничники, таможенные инспекторы импортных товаров холодовой цепи и персонал, работающий в международных и внутренних транспортных секторах.

Столица продолжит содействовать вакцинации людей с высоким инфекционным риском, в том числе ответственных за поддержание работы социальных служб и обеспечение поставок предметов первой необходимости, а также персонала сферы обслуживания и трудоемких отраслей.

Пекин также будет прививать пожилых людей, нуждающихся в вакцинации по особым причинам. Те, кто находится в хорошем физическом состоянии, стоят в очереди вакцинации последними.