Вашингтон, , 03:23 — REGNUM Две конкурирующие между собой американские корпорации Merck и Johnson & Johnson будут сообща работать над наращиванием производства вакцины от COVID-19 в США. Об этом 2 марта заявил глава Белого дома Джо Байден в ходе брифинга.

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Речь идет о препарате, разработанном фармкомпанией Janssen, которой владеет Johnson & Johnson.

Байден добавил, что власти страны задействуют закон о производстве продукции военного назначения, чтобы модернизировать два завода Merck для выпуска производства вакцины на этих предприятиях.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американские власти не будут делиться вакцинами от коронавирусной инфекции с другими странами, пока не вакцинируют все население США.

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