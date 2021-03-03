Тяньцзинь, Китай, , 03:22 — REGNUM Импорт железной руды через порт Тяньцзинь на севере Китая вырос на 60% в годовом исчислении до почти 57,06 млн тонн в прошлом году, сообщает агентство Синьхуа.

По данным таможни Тяньцзиня, устойчивый рост импорта железной руды связан с огромным спросом на сырье в сфере металлургии страны, которая получила импульс роста благодаря эффективным мерам сдерживания эпидемии нового коронавируса в 2020 году.

Импорт железной руды частными компаниями удвоился до 17,59 млн тонн за указанный период, в то время как государственными предприятиями — вырос на 50% до 27 млн тонн.

Порт Тяньцзинь, расположенный в Бохайском заливе является одной из важнейших экономических гаваней региона Пеки — Тяньцзинь — Хэбэй.