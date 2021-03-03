Тегеран, , 09:26 — REGNUM 2 марта представитель Иранской компании по управлению водными ресурсами заявил, что в стране было открыто 30 проектов по туризму. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Мохаммад Ахуэи, генеральный директор Управления экономических исследований, тарифов и приватизации компании по управлению водными ресурсами, заявил, что эти планы создали 2900 дополнительных рабочих мест.

Он также отметил, что в настоящий момент планируется организовать ещё 110 мест в сфере водного туризма, при этом ряд инвесторов проявили свой энтузиазм к инвестированию.

Ахуэи сообщил, что для того, чтобы инвесторы могли ознакомиться с инвестиционными и туристическими возможностями, был запущен специальный портал в Интернете и страница в Instagram.

По его словам, высокая стоимость детальных исследований таких планов является одной из проблем в этой области.