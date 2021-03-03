Тегеран, , 08:59 — REGNUM 2 марта пресс-секретарь иранского правительства Али Рабиеи заявил, что соглашение Ирана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) является четким сигналом доброй воли Тегерана в дальнейшем продвижении дипломатии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на своей еженедельной пресс-конференции, Рабиеи заявил, что Иран ожидает, что подписанты Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) предпримут ответные шаги, чтобы продемонстрировать свою добросовестность.

Он отметил, что теперь, когда план максимального давления провалился, для США нет другого пути, кроме как вернуться к СВПД.

«Иран подтвердил свою приверженность сделке в последние годы, теперь настала очередь США вернуться к сделке и снять самые бесчеловечные санкции», — сказал Рабиеи, отметив, что Соединенные Штаты до сих пор избегают делать шаги в направлении укрепления доверия.

«Иран готов выслушать любое логичное и честное предложение по урегулированию разногласий, но ему нужно увидеть какие-то действия», — заключил Рабиеи.