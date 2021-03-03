Бразилиа, , 03:24 — REGNUM В Бразилии за последние сутки скончалось рекордное число пациентов с COVID-19 — 1641 человек, общее число умерших пациентов с коронавирусом достигло 257 361 человек. Об этом 2 марта сообщает министерство здравоохранения страны.

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По данным ведомства, в стране за сутки выявили 59 925 носителей коронавируса SARS-CoV-2. Общее число случаев заражения за время пандемии достигло 10 646 926.

Отмечается, что предыдущее максимальное число смертей от COVID-19 было зафиксировано в Бразилии 29 июля 2020 года — 1595.

Как сообщало ИА REGNUM, бразильский штамм коронавируса передаётся быстрее, чем предшествующие мутации COVID-19, и может обманывать уже выработавшийся у некоторых иммунитет.

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