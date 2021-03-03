Тегеран, , 08:53 — REGNUM Туристическая индустрия Ирана по-прежнему активна, несмотря на недавние проблемы в стране, заявил 2 марта министр культурного наследия, туризма и ремесел Ирана Али Асгар Мунесан. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Туристическая индустрия в нашей стране продолжает динамично развиваться, несмотря на многочисленные события, произошедшие за последние два года, включая наводнения, рост цен на бензин, авиакатастрофу, мученическую смерть генерал-лейтенанта Кассема Сулеймани и вспышку коронавирусной инфекции COVID-19», — отметил Мунесан.

Он выразил надежду, что туристическая индустрия страны снова будет процветать в 2021 году благодаря эффективной борьбе иранского правительства и народа с пандемией смертельного вируса, унёсшего жизни десятков тысяч иранцев.

Ранее Мунесан заявил, что диверсификация туристических достопримечательностей является главной стратегией для процветания туристической индустрии Исламской Республики Иран (ИРИ).