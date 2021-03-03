Тегеран, , 08:54 — REGNUM 2 марта пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что 86 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 60 276. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«За последние сутки было обнаружено около 8495 новых случаев заражения COVID-19, при этом 784 человека были госпитализированы», — сказала Лари.

Она отметила, что с учётом 86 новых жертв их общее число по стране возросло до 60 276. Лари подчеркнула, что 1 406 845 человек из общего числа 1 648 174 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

По словам пресс-секретаря, еще 3738 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.