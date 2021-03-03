Тегеран, , 09:25 — REGNUM 2 марта командующий иранской пограничной службой бригадный генерал Ахамдали Гударзи провел переговоры со своим иракским коллегой о путях укрепления координации пограничников в борьбе с контрабандой оружия и товаров. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Встреча состоялась 2 марта в Тегеране с целью расширения взаимодействия и укрепления пограничной безопасности в различных направлениях. Бригадный генерал Гударзи заявил, что иранские пограничники развили колоссальные возможности для охраны 8 755 километров границ с 15 странами, окружающими Иран.

«Иранские пограничники перехватывают на границах около 130 тонн различных наркотиков в год и предотвращают незаконный вывоз более 81 тыс. голов скота», — отметил он.

Указав на ирано-иракскую границу, командующий отметил, что две страны осуществляют надлежащее взаимодействие, учитывая большую протяженность границ, при этом страна не закрыла пограничные пункты во время пандемии.

На встрече командующий пограничным контролем Ирака генерал-лейтенант Хамед Абдулла Ибрагим осудил санкции США, введенные против Ирана, и выразил надежду, что Исламская Республика устоит перед давлением как самая могущественная страна в регионе.